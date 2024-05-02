Sivas'ta haşerelere karşı ilaçlama yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın yaz aylarında sıkıntı yaşamaması amacıyla başta dere yatakları olmak üzere mesire alanları, parklar, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları ile çöp konteynerlerinde ilaçlama gerçekleştirdi.
Sahada görev yapan ekipleri ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, bahar aylarında ilaçlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.
Özveri ile görev yapan personele teşekkür eden Uzun, "65 mahallemizin tamamında sivrisinek başta olmak her türlü haşere ile mücadele etmek için yeşil alanlarda, çöp konteynerlerinde yoğun bir ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.