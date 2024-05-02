Galatasaray'dan Sivasspor maçı hazırlığı

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.