02 May 2024 - 06:30- Asayiş G:

Ankara'da kaza

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otoparktan uçan otomobil binanın 3'üncü katındaki dairenin duvarına çarpıp, apartman boşluğuna düştü. Binada hasar oluşurken, yaralanan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da kaza
Ankara'da kaza
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Kaza, saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesine Keklik Pınarı Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 06 EBF 673 plakalı otomobiliyle bir sitenin otoparkına girdi. Sürücüsünün otoparkta direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, demir korkulukları aşarak, bir binanın 3'üncü katındaki daireye çarpıp, apartman boşluğuna düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, otomobilin çarptığı ve dairenin duvarının kırıldığı oda kısmında şans eseri kimsenin olmadığı öğrenildi. 

Öte yandan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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02 May 2024 - 06:30 DHA Ankara/ Çankaya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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