- Asayiş

Seyhan Nehri'ne atlayıp kayboldu

Adana'da, Seyhan Nehri'ne kimliği belirsiz bir erkeğin atlayıp, suda kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Seyhan Nehri'ne atlayıp kayboldu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Nehri üzerinde yayaların kullandığı Yavuzlar Köprüsü'nden bir kişinin suya atlayıp, bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. 2 saatten uzun süre arama yapan dalgıç polisler, suya atlayan kişiyi bulamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmanın, sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

# Kayboldu, seyhan nehri, bir, edildi, Sağlık, geldi, meydana, Polis

02 May 2024 - 06:28 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL