“Bir Denizkestanesinin Anıları” müzede canlanıyor

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), ‘İyi Bak Dünyana’ hareketiyle kadın sanatçıların seramik dünyasındaki değerli katkılarına vurgu yapmaya ve onların varlığını güçlendirmeye devam ediyor. KTSM iş birliğinde Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ve Ankara Galeri Nev ortak çalışmasıyla Deniz Artun küratörlüğünde gerçekleşen “ Bir Denizkestanesinin Anıları-Melike Abasıyanık Kurtiç” sergisi, 19 Nisan’da Ankara’daki Erimtan Müzesi’nde ziyarete açıldı. Çağdaş Türk seramik sanatının önemli isimlerinden Kurtiç’in kapsamlı bir retrospektifine ev sahipliği yapmaya hazırlanan sergi, 1 Eylül’e kadar sürecek.

Sergi, Abasıyanık sanatının omuriliğini oluşturan tohum seramikleri, denizkestaneleri, yosun perdeleri, pirinç kağıtları ve gel-git fotoğraflarını ayrı ayrı, tüm özgün ve karmaşık doğaları içinde sergiliyor. Aynı zamanda sergi, bu birbirinden farklı üretimler arasındaki olağanüstü tutarlılığın, sonsuz ve girift tüm ilişkilerin hissedilebilmesini de amaçlıyor.

“Bir Denizkestanesinin Anıları” sayesinde izleyenlerin Melike Abasıyanık Kurtiç’in son derece kişisel hazinelerine tanıklık edebileceğini söyleyen küratör Deniz Artun, sergiyle ilgili şunları belirtti: “Yaşarken üretimini çok az paylaşmış olmasına rağmen, hakkında çokça yazılmış, özellikle de pek çok söyleşi gerçekleştirmiş sanatçı, ilk bakışta genellikle bir formu, bir kabuğu ya da uzayın ta kendisini ‘açan’ birisi izlenimi veriyor. ‘Bir Denizkestanesinin Anıları’, Melike Abasıyanık Kurtiç’i “kapatan” bir sanatçı olarak sunuyor, sergide kabuk kabuklanıyor, yosun yosunlanıyor, taş taşlaşıyor. Dolayısıyla, bir yandan, el yordamı desenler, karalanmış çalışma notları, kırılmış deniz kestaneleri ve henüz yaş deniz yosunlarına yer veren sergi, bir yandan sanatçının atölyesinde kurduğu, bir doğa bilimci laboratuvarının kapılarını açıyor ve araştırmasının katmanlarına tanıklık edilmesine vesile oluyor. Diğer yandan aynı malzemeler, eserlere son derece kişisel ve mahrem bir hazine olarak da eşlik ediyor ve izleyenleri aynı atölyede yaşayan filozofun ya da şairin karanlıklarında da dolaştırıyor”.

Sanatçı Hakkında:

Melike Abasıyanık Kurtiç, 1955 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Dekoratif Sanatlar Bölümü’nü bitirdi. 1963’te Danimarka'nın Naestved kentinde Herman Kâler Seramik Atölyesi’nde kil araştırmaları yaptı. 1963-1966 yılları arasında Kopenhag'da Danimarka Kraliyet Porselen Fabrikaları’na davet edildi. Burada dört yıl boyunca tek parça seramik formları ve sırlar üzerinde çalıştı. 1967-1968 yıllarında Kopenhag Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü’nde konuk sanatçı olarak sır (glasür) çalışmaları yaptı. Bu araştırmalarına 1968-1972 yılları arasında Ankara Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde devam etti. Aynı sırada Tabiat Müzesi’nde desen çalışmaları yaptı.

1971-1975 yılları arasında çalışmalarının mekânı Batı Almanya'da Bonn-Bad-Godesberg’de Heinz-Theo Dietz Seramik Atölyesi oldu. 1973’te Nord-Rhein Westfalen eyaleti Tatbiki Güzel Sanatlar Odası jürisi tarafından üyelikle onurlandırıldı. 1973’te ise, merkezi Hamburg'da bulunan ve Paris'teki Federation International des Associations Culturelles Feminies’e bağlı olan GEDOK Birliği üyeliğine kabul edildi. 1975’te Ankara’ya döndü.

1977’ye kadar seramik çalışmalarına Ankara ve Adapazarı’nda devam etti. Aynı yıllarda Çeşme sahillerinde gördüğü deniz kestanelerinin etkisinde kaldı ve ilk çizimlere başladı. 1977-79 yılları arasında eşinin görevi ile bulunduğu Atina’da deniz kestanesi çizimlerinin büyük baskıları ve 8mm. film çalışmaları gerçekleştirdi. 1979-1981 yılları arasında Kopenhag’ta seramik çalışmalarını sürdürdü. Aynı yıl bir seramik heykeli Danimarka, Grenaa kenti hükümet binası için satın alındı. 1981-1983 yılları arasında Budapeşte’de pirinç kağıdı üzerine renk çalışmalarına başladı; Macaristan Ulusal Müzesi’nde eserleri sergilendi. 1989-1993 yılları arasında Portekiz okyanus sahillerinde med-cezir fotoğraf çalışmaları yaptı. 2021 yılında 91 yaşında iken vefat eden Melike Abasıyanık’ın sahillerden topladığı gümüş yosunlar ile gerçekleştirdiği bir eseri, aynı yıl Eylül ayında Meşher’de açılan ve 117 sanatçı kadının yer aldığı “Ben-Sen-Onlar” başlıklı sergide izleyiciyle buluştu. Tam bir yıl sonra, sanatçının eserleri yine İstanbul’da, Kendi Koleksiyonu’nun mekânında Galeri Nev tarafından düzenlenen, 17. İstanbul Bienali paralel etkinliği “Tekrar Dönelim” sergisinde yer aldı.

Sergi, 19 Nisan’dan itibaren Pazartesi hariç her gün 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Sergi kapsamında çocuk, genç ve yetişkin atölyeleri, kitap lansmanı ve söyleşi etkinlikleri gerçekleşecektir.