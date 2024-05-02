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Trabzonspor’dan Samsunspor maçı hazırlığı

Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor’dan Samsunspor maçı hazırlığı mask
Trabzonspor’dan Samsunspor maçı hazırlığı
Trabzonspor’dan Samsunspor maçı hazırlığı
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Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON 

Trabzonspor Süper Lig’in 35’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bu akşam saat 18.00’de yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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02 May 2024 - 03:37 DHA Trabzon- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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