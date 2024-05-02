Trabzonspor’dan Samsunspor maçı hazırlığı

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON
Trabzonspor Süper Lig’in 35’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bu akşam saat 18.00’de yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.