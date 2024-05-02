- Yaşam

Yeni yaşlarını DigiZoo’da kutladılar

Her ay farklı bir gönüllü firmanın ve LÖSEV dostlarının desteği ile gerçekleşen doğum günü kutlamalarının bu ayki adresi Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo oldu. Nisan ayında doğan ve lösemi tedavisi devam eden çocukların arkadaşlarıyla buluşarak moral bulduğu etkinlikte yaklaşık 30 çocuk birlikte pasta kesip oyunlar oynayarak neşe dolu bir gün geçirdiler.

Yeni yaşlarını DigiZoo’da kutladılar mask
Yeni yaşlarını DigiZoo’da kutladılar
Haber albümü için resme tıklayın

Ocak ayında Akasya’da kapılarını açan Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo, sivil toplum örgütleri ile iş birliğinde düzenlediği ücretsiz etkinliklerle çocukları ağırlamaya devam ediyor. 25 yıldır binlerce lösemili ve kanserli çocuğun tedavisini üstlenen, maddi ve manevi yardım ulaştıran Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) kayıtlı olan çocuklar DigiZoo’da düzenlenen doğum günü etkinliğinde bir araya geldi.

Tedavisi süren çocuklara moral oldu

Nisan ayında doğan ve hastanelerde lösemi tedavisi devam eden çocukların arkadaşlarıyla buluşarak moral bulduğu etkinlikte yaşanan mutluluk görülmeye değerdi. Etkinliğe katılan çocuklar 30’dan fazla canlı türünü 3 boyutlu hologramlarla deneyimleme fırsatı yakaladı, resimler yapıp atölyelere katıldı. Sonrasında pasta keserek doğum günü kutlaması yapan yaklaşık 30 çocuk, birlikte oyunlar oynayıp dans ederek neşe ve eğlence dolu bir gün geçirdiler.

Lösemi tanısı almış çocukları ve ailelerini kanser ile olan savaşlarında yalnız bırakmayan LÖSEV’in “Doğum Günümü Benimle Kutlamak İster Misin?” projesi kapsamında her ay farklı bir gönüllü firmanın ve LÖSEV Gönüllü dostlarının desteği ile doğum günü kutlamaları düzenleniyor. Katılım Emeklilik’in genç nesillerde sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak hedefiyle hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı DigiZoo da ücretsiz etkinliklerle tüm çocuklara ulaşmayı amaçlıyor. Löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu farkındalığını artırma çabalarına destek olmak için etkinliğe ev sahipliği yapan DigiZoo, çocuk evleri ve çeşitli STK’lerle iş birliğinde bugüne dek yüzlerce çocuğu misafir etti.

# Lösev, kutladılar, ilk, Türkiye, ile, bir, etti, Ücretsiz, çocuk, geldi

02 May 2024 - 02:42 - Yaşam

Mahreç  Şevval Ateş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL