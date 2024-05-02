Sınav adayları bahar rehavetine dikkat

Havaların güzelleşmesiyle sınav adaylarının dikkatinin dağılabileceğini ve dışarıda daha fazla zaman geçirmek isteyeceklerini kaydeden Balcı, sınav çalışma programının aksatılmaması uyarısında bulundu. Eğitim Danışmanı Barış Balcı, üniversite ve lise giriş sınavlarının tarihi giderek yaklaşırken, sınav adayları ve ailelerine bahar rehaveti uyarısında bulundu

Balcı, baharda doğanın canlanması ile birlikte insanın da yenilendiğini ve pozitif enerjiyle dolduğunu belirterek, sınav öğrencilerinin bu enerjiyi doğru yere kanalize etmesi gerektiğini söyledi. Bu aylarda havaların güzelleşmesiyle adayların dikkatinin dağılıp rehavete kapılabileceğini ifade eden Barış Balcı, üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlanan adayların günlük çalışma programlarını aksatmamalarını istedi.



Açık havada uzun süre zaman geçirme ve yorucu aktivitelerin öğrenciyi çalışma programından uzaklaştırabileceğini, sınav programını aksatabileceğini kaydeden Balcı, bunun yerine adayların günlük okuma, deneme çözme gibi rutinlerinden bazılarını, eğer dikkatlerini dağıtacak etkenler yoksa; balkon, bahçe gibi yerlerde yapmalarını önerdi.

Aileler destek olmalı



Eğitim Danışmanı Barış Balcı, ailelerin de, bu süreci sağlıklı ve verimli geçirebilmeleri için çocuklarına destek olmalarını isteyen Barış Balcı, gerekirse sınav adayının model aldığı ve sözünü dinlediği dayı, amca, hala, teyze gibi akrabalardan da destek alınabileceğini dile getirdi.



Hedeflerinizden vazgeçmeyin



Sınava hazırlık sürecindeki öğrencilerin bu dönemde konuları bitirip deneme sınavlarına yoğunlaştığını hatırlatan Barış Balcı, sınav için çok önemli bir dönem olan bahar aylarını programını aksatmadan düzenli çalışarak geçiren öğrencilerin hedefine ulaşacağını, yoğun çalışma programının ardından rehavete kapılan veya yorulup özgüvenini kaybeden, umutsuzluğa düşen vazgeçen adayların ise hedefinden uzaklaşacağını söyledi. Bu dönemde; Ders çalışmayı bırakmak, ‘seneye yeniden hazırlanırım’ gibi düşüncelere kapılmanın büyük hata olacağını kaydeden Balcı, “Hedeflerinizden vazgeçmeyin. Hedefe ulaştığınızda, sınavda istediğiniz sonucu aldığınızda neler yaşayacağınızı, neler hissedeceğinizi hayal ederek yol almalısınız” diye konuştu.



Sınav adayları kan değerlerini kontrol ettirmeli



Sınav sürecinde sınav adayının bazı değerlerinin düşmesi; kansızlık, b12 eksikliği, vitaminsizlik gibi sorunların dikkat, odaklanma ve algılamayı doğrudan etkilediğini belirten Barış Balcı, aile hekimine giderek bu değerlerin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Balcı, alınacak bir vitamin veya takviyenin öğrencinin dikkat ve odaklanmasına, öğrenmeye doğrudan etki

edeceğini dile getirdi.

Hızlı okuma sınavda avantaj sağlar



Eğitim Danışmanı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Barış Balcı, sınav öğrencilerinin sınavda kendilerine avantaj sağlayacak hızlı okuma, mental aritmetik, hafıza teknikleri gibi eğitimleri alarak başarılarını daha üst noktaya taşıyabileceklerini de ifade etti.