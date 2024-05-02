Grabuna’nın galası gerçekleşti

Gala’da oyunculuktan çok keyif aldığını söyleyen Öykü Gürman film ve filmde canlandırdığı İpek karakteri hakkında “ İlk okuduğumda beni çok heyecanlandıran bir senaryo oldu. Canlandırdığım karakter İpek’in çok naif, aşk dolu ve romantik bir kız olması, filmin de bir dönem filmi olması çok ilgimi çekmişti. Çünkü ben dönem filmlerindeki o saflığı çok seviyorum.” Dedi. Oyunculuğun tamamlanmayan bir yol olduğunu söyleyen Gürman “her zaman her sette farklı bir şey öğreniyorsunuz. Bu film de bana çok şey kattı. Sinema çok büyülü bir yer umarım bu filmle de sinemada bir iz bırakabiliriz.” Dedi. Öykü Gürman aynı zamanda filmde yer alan usta oyuncular Mehtap Bayrı ve Bahtiyar Engin’in de set yoğunluklarından dolayı galaya katılamadıklarını belirtti.

SENARYO EŞİNE DE SÜPRİZ OLDU

Galada ilk defa kameralar karşısında birlikte görüntülenen çift oldukça heyecanlı görünürken Gürman “Fatih her zaman benim destekçim. Ben mutluysam o da çok mutlu. Bu filmin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yanımda olduğu için çok mutluyum” dedi. Gürman, senaryonun ve filmin eşine de sürpriz olduğunu belirtirken sanatçı eşi olmak zor mu sorusuna eşi Fatih İçmeli “Öykü hiç zor bir insan değil biz çok iyi anlaşıyoruz” diye cevap verdi.

KAAN YILMAZ SETTE KOLUNU KIRDI

Öykü Gürman’la başrolü paylaşan Hakan Akgün’de Grabuna için herkesin çok emek verdiğini canla başla çalıştığını anlatırken “bu projeye herkes yüreğini koydu ama en çok Kaan koydu çünkü son sahnede düşerek omzunu parçaladı” dedi. Oyuncu Kaan Yılmaz, çektikleri son sahne sırasında sette kolunu kırınca filmin yapımcısı aynı zamanda doktor olan Alper Aksoy’un görev aldığı hastanede uzun süren bir ameliyat geçirmek zorunda kaldığını belirtti. Her işte olduğu gibi bu işin de çok emekle yapıldığını belirten Aksoy sinema severleri sinema salonlarına davet etti.

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜNÜ KAMERALAR KARŞISINDA ALDILAR

Trakya ve Balkanlar Tiyatro Birliği’nin “En İyi Senaryo Ödülü”’nü galada kameralar karşısında alan senarist Ergin Kılıkçıer; “Filmimiz 1970’lerin başında, Ankara’dan Edirne Keşan’ın Grabuna kasabasına tayin olan Önder’in müzeyi envantere geçirmek için çalışmalara başladığı sırada gerçek olamayacak kadar güzel olan İpek’le karşılaşmasını ve onunla yaşadığı büyük aşkı konu alıyor.” Dedi.