Çek Yemek festivalinin Midpoint’de yapıldı

Midpoint’in ortaklarından Numan Çarıkçılar festival boyunca kusursuz hizmet ve lezzet sunarak halka açık üç gün süren lezzet festivali, geleneksel Çek yemeklerinin yanı sıra Çek şefler Ondřej Kněz, Vladimír Sehnal ve Dagmar Kotrbova tarafından hazırlanan leziz tatlılar ve şarküteri ürünlerini denemek için kaçırılmayacak bir fırsat sundu. Festivalde birbirinden leziz yemeklerin yanı sıra, İstanbulluların damak zevkini tatmin edecek geleneksel içecek seçenekleri de yer aldı.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği festival, büyük ilgi gördü. Konuklar, Çekyalı yetenekli müzik grubu Ticho de Pre Cupe Band'in benzersiz canlı performansı da dahil olmak üzere müzik ve dansla dolu muhteşem bir gecenin tadını çıkardılar.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.