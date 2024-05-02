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Rally Bodrum’da kutlama

Dan Gurney, 1967'de Shelby American Racing ile birlikte 24 saatlik ralli dayanıklılık yarışını kazanarak unutulmaz bir başarıya imza attı.

Rally Bodrum’da kutlama mask

O sene Amerikalı takım arkadaşı A. J. Foyt ile yarışmıştı.. Gurney ve Foyt, podyuma çıktıklarında Gurney bir şampanya tutuyordu. Tam önlerinde Gurney’nin çok yakın arkadaşı aynı zamanda Shelby American Racing takımının kurucusu Carroll Shelby ve takımın diğer emektarları bulunuyordu. Gurney, spontane bir şekilde elindeki şişeyi püskürtmeye başladı ve bu hareket bir anda otomobil sporlarında bir gelenek haline geldi.

Bu yıl Rally Bodrum’da bu gelenek sporun doğasına uygun bir içecek ile geri geldi. Yaklaşık 3 yıl önce üretimi başlayan Magico Cielo, meyve aromalı bir gazlı içecek ancak, şişelenmesi ve açılırken patlaması ile Rally Bodrum şampiyonlarına benzersiz bir kutlama deneyimi yaşattı.

Magico Cielo’nun üreticisi genç girişimci Furkan Ören, kısa sürede çok ciddi bir başarı yakaladıklarını ve gelecek hedefleri arasında, ülkemizde daha yenilikçi ve özgün ürünler sunarak ürün yelpazelerini genişletmek olduğunu söyledi. Magico Cielo kutlamaların en aranılan ürünü olmaya aday.

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02 May 2024 - 01:10 Muğla/ Bodrum- Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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