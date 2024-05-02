Olay, saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Çamlıkaya Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre, elektrik şirketi çalışanı Sedat Güner, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden, dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten, düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güner’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Elektrik direğinden düşen işçi öldü
Tokat'ta,elektrik şirketi çalışanı Sedat Güner (26), arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybedip, düşerek yaşamını yitirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.