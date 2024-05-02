Elektrik direğinden düşen işçi öldü

Olay, saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Çamlıkaya Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre, elektrik şirketi çalışanı Sedat Güner, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden, dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten, düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güner’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.