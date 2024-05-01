Minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Divarlı Beldesi'nde meydana geldi. Bayram Demiray yönetimindeki 51 ABZ 280 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Can kontrolündeki 34 NL 0782 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini yaptığı araç sürücüleri ile 6 yaşındaki Çınar Demiray, ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Bayram Demiray, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan Çınar Demiray'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.