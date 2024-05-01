Fahrettin Altun ATO Congresium'da konuştu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Nisan ayında Beşiktaş'ta bir gece kulübünün inşaatı esnasında çıkan yangında can veren 29 işçi kardeşimizi rahmetle anıyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramını vesile kılarak taşkınlık oluşturmak isteyen, provokasyon peşindeki kimi marjinal çevrelerin bu işçi kardeşlerimizi hatırlamamasına elbette şaşırmadık ve şaşırmıyoruz" dedi.

Programa, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katılarak açılış konuşmasını yaptı. Ardından konuşmasını yapan Altun, TRT’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konuşma yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Altun konuşmasında, "TRT 60 yıl önce, 1 Mayıs 1964 yılında kurulmuş ve 1990'lı yılların başına kadar televizyon ve radyo yayıncılığı yükünü tek başına sırtlamıştır. TRT, alternatifi olmayan bir okul işlevi görmüştür. Özel radyo ve televizyonlar ilk kuruldukları yıllarda, ihtiyaç duyduğu insan kaynağını TRT’den karşılamıştır. Yayıncılık faaliyetlerine ek olarak, eğitim ve araştırma alanında TRT'nin önemli katkıları olmuştur. 2000 sonrasında ise TRT hem kanal sayısını artırmış hem de yayın faaliyetlerini çeşitlendirmiştir" dedi.

'TRT KÜRESEL BİR MEDYA MARKASIDIR'

Fahrettin Altun, TRT'nin Türkiye'de son 60 yıllık siyasal ve toplumsal olaylara şahitlik ettiğini anlatarak, "TRT, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir atılım içerisine giren ülkemizin yeni konumuna uygun olarak milletimizin, gönül coğrafyamızın ve insanlığın yararına önemli adımlar atmıştır. TRT, büyük ve güçlü Türkiye’nin bir kurumu olarak habercilik, belgeselcilik, dizi ve film sektörlerinde güçlü içerikler ve markalar üretmiştir. Bugün TRT, TRT World başta olmak üzere, geçen hafta açılışını yaptığımız TRT İspanyolca Dijital Haber Platformu, TRT Arapça, TRT Rusça, TRT Afrika, TRT Balkan, TRT Fransızcanın da aralarında olduğu 41 dil ve lehçede yaptığı yayınlarla küresel bir içerik üreticisidir. Küresel bir medya markasıdır" diye konuştu.

İletişim Başkanı Altun, TRT'nin batılı medya organlarının üzerini örttüğü veya görmezden geldiği konularda doğru bilgileri zamanında ulaştırdığını vurgulayarak, "Örneğin bugün Amerikan üniversitelerinde yaşanan İsrail protestoları batılı medya tekelleri tarafından görmezden gelinmektedir. TRT bu olayları en başından itibaren yerinde izlemekte ve böylelikle uluslararası alanda bir hakikat mücadelesi vermektedir. TRT gibi kurumlarımız, üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin İsrail’in soykırımına karşı ayaklanmasını uluslararası topluma aktarmaya devam edecektir. Şartlar ne olursa olsun, hakikat nöbetimizi sadece ulusal düzlemde değil, küresel düzlemde de tüm kurum ve kuruluşlarımızla sürdürmekte kararlıyız" dedi.

'İDEOLOJİK SAPLANTILAR HAKİKATLE OLAN İLİŞKİMİZİ PERDELEMEMELİ'

Altun konuşmasını bitirirken, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutlayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da mesajlarında belirttiği gibi, 'helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin' bayramını tebrik ediyorum. Nisan ayında Beşiktaş'ta bir gece kulübünün inşaatı esnasında çıkan yangında can veren 29 işçi kardeşimizi de bu vesileyle rahmetle anmak istiyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramını vesile kılarak taşkınlık oluşturmak isteyen, provokasyon peşindeki kimi marjinal çevrelerin bu işçi kardeşlerimizi hatırlamamasına elbette şaşırmadık ve şaşırmıyoruz. İdeolojik saplantılar, siyasi aidiyetler hakikatle olan ilişkimizi perdelememeli. Sahici olmalı, hakikat için mücadele etmeliyiz. Bu mücadelenin asli aktörlerinden biri de TRT çalışanlarıdır" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PROGRAMA KUTLAMA MESAJI GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TRT'nin 60'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, "Bilgi ve birikimini, sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla 60 yıldır vatandaşlarımıza sunan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Çağdaş sayısal yayıncılığın gerektirdiği tüm yeni olanakları yetkin bir biçimde kullanan güçlü ve etkili bir kurumsal yapıya sahip TRT, yayıncılık alanında ulaştığı seviye ile bizleri gururlandırmaktadır. Kamu hizmeti yayıncılığının verdiği sorumluluğu da gözeten TRT, dinamik yapısı ve öncü yayıncılık deneyimiyle ülkemizin değerlerini, tarihini, kültürünü, gücünü ve sesini tüm dünyaya yansıtmaya devam etmektedir. Haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre kadar bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdüren TRT; ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta, bu alanda kıymetli televizyon ve radyocuların yetişmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun tüm bu başarılı çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.