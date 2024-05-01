Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden kiralık ev ve elektrikli motosiklet/ ATV ilanları verip, müşterilerin banka hesaplarına para yatırmasından sonra telefon ve sosyal medya hesaplarını kapatarak dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Denizli merkezli Muğla ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.