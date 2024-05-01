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Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonu

Denizli merkezli 3 kentte, polisin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonu
Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden kiralık ev ve elektrikli motosiklet/ ATV ilanları verip, müşterilerin banka hesaplarına para yatırmasından sonra telefon ve sosyal medya hesaplarını kapatarak dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Denizli merkezli Muğla ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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01 May 2024 - 21:54 DHA Denizli- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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