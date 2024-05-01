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Yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu açıkladı.

Yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu mask

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

# Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, Şehit, bir, ile

01 May 2024 - 21:48 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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