Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlığı başladı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma akşam saatlerinde yapıldı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.