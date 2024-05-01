- Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlığı başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlığı başladı mask
Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlığı başladı
Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlığı başladı
Haber albümü için resme tıklayın

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma akşam saatlerinde yapıldı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

# Konyasor, Maç, hazırlık, Fenerbahçe, etti

01 May 2024 - 20:46 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL