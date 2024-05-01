Mansur Yavaş sınıfta mı kaldı?

Dün akşam saatlerinde Ankara'da başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Bazı bölgelerde caddeler ve sokaklar su altında kaldı. Bu durum, sosyal medyada da tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar, Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş’a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Mansur Başkan sınıfta kaldı" şeklinde tepkilerini dile getirdi.
Yağışın etkisi ve belediye yönetiminin tepkilere nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.