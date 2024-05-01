Mansur Yavaş sınıfta mı kaldı?

Dün akşam saatlerinde Ankara'da başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bazı bölgelerde caddeler ve sokaklar su altında kaldı. Bu durum, sosyal medyada da tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar, Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş’a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Mansur Başkan sınıfta kaldı" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Yağışın etkisi ve belediye yönetiminin tepkilere nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.