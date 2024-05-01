- Yaşam

Konya'da sağanak

Konya Karapınar'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bir iş yerini de su bastı.

Konya'da sağanak mask
Konya'da sağanak
Konya'da sağanak
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Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle altgeçit ve yollar su altında kaldı. Sürücüler ise araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Bir iş yerini su basarken, sular ekipler ve iş yeri çalışanları tarafından tahliye edilmeye başlandı.

Sağanak, kent merkezinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve kavşakta ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekipler ise yollardaki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. 

 

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01 May 2024 - 20:25 DHA Konya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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