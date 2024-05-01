Konya'da sağanak

Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle altgeçit ve yollar su altında kaldı. Sürücüler ise araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Bir iş yerini su basarken, sular ekipler ve iş yeri çalışanları tarafından tahliye edilmeye başlandı.

Sağanak, kent merkezinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve kavşakta ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekipler ise yollardaki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.