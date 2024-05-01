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Çalıntı otomobille gelip motosiklet çaldılar

Bursa Karacabey'de, 1 hafta içerisinde 1 otomobille 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldıkları otomobille geldikleri iş yerinin önünden, motosikleti de alıp gittikleri anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çalıntı otomobille gelip motosiklet çaldılar mask
Çalıntı otomobille gelip motosiklet çaldılar
Çalıntı otomobille gelip motosiklet çaldılar
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Karacabey ilçesinde hurdacılık yapan Ömer A.'ya (53) ait 16 TA 846 plakalı otomobil, 23 Nisan'da Selimiye Mahallesi’ndeki evinin önünden çalındı. Ömer A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlatılırken, 24 Nisan'da jandarmaya 2 farklı adresten motosiklet çalındığı ihbarı geldi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Grup Amirliği ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin, 24 Nisan'da çalıntı otomobille geldikleri bir iş yerinin önündeki motosikleti de çaldıkları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan ortak çalışma ile kimlikleri belirlenen şüpheliler, dün akşam saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Gülcü (23) ve Kerim Balcıoğlu (20) tutuklanırken, A.A. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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01 May 2024 - 19:09 DHA Bursa- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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