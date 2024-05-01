CHP Lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde gündeme taşıyacağı konulara ilişkin bilgi aktarırken, eski genel başkanların görüş ve önerilerini de aldı. Özel ayrıca, görüşmeye dair Merkezi Yönetim Kurulu, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının fikirlerini de almıştı.
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CHP'nin eski genel başkanlarıyla görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde eski genel başkanlar, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi gerçekletirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.