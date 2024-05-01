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CHP'nin eski genel başkanlarıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde eski genel başkanlar, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi gerçekletirdi.

CHP'nin eski genel başkanlarıyla görüştü mask

CHP Lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde gündeme taşıyacağı konulara ilişkin bilgi aktarırken, eski genel başkanların görüş ve önerilerini de aldı. Özel ayrıca, görüşmeye dair Merkezi Yönetim Kurulu, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının fikirlerini de almıştı.

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01 May 2024 - 19:06 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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