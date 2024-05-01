CHP'nin eski genel başkanlarıyla görüştü

CHP Lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde gündeme taşıyacağı konulara ilişkin bilgi aktarırken, eski genel başkanların görüş ve önerilerini de aldı. Özel ayrıca, görüşmeye dair Merkezi Yönetim Kurulu, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının fikirlerini de almıştı.