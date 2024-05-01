01 May 2024 - 17:46- Spor G:

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları mask
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları
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Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.

# Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Süper Lig, demir, ardından

01 May 2024 - 17:46 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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