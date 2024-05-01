01 May 2024 - 17:46- Spor

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.