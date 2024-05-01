Yılmaz ve Mirziyoyev görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Mirziyoyev ile görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliğimizi ve yeni yatırım olanaklarımızı değerlendirdik. Sayın Mirziyoyev liderliğinde sürdürülen reform ve kalkınma sürecini yakından izliyor ve takdir ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleşecek olan Taşkent Yatırım Forumu’nu, Özbekistan’ın sahip olduğu potansiyeli göstermesi bakımından önemsiyoruz. 6 Haziran 2024 tarihinde ülkemizde tertipleyeceğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması toplantısı kapsamında Sayın Mirziyoyev’i ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özbekistan ile ortak tarihi ve kültürel bağlarımız çerçevesinde mevcut dostluk ve kardeşliğimizi ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ şiarıyla pekiştirmeye devam edeceğiz. Sayın Şevket Mirziyoyev’e bu bereketli görüşme ve nazik ev sahipliği için şükranlarımı sunuyorum” dedi.