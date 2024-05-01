Ankara'da ekmeğe zam!

Ankara'da ekmeğe 2 TL zam geldi. 8 TL olan ekmek 10 TL oldu. Ekmek fiyatlarındaki bu ani artış, vatandaşları şaşırttı. Zamlı ekmek fiyatlarıyla karşılaşan bazı vatandaşlar, artan maliyetlerin günlük yaşamı daha da zorlaştıracağından endişe duyduklarını belirtti.