Ankara'da ekmeğe 2 TL zam geldi. 8 TL olan ekmek 10 TL oldu. Ekmek fiyatlarındaki bu ani artış, vatandaşları şaşırttı. Zamlı ekmek fiyatlarıyla karşılaşan bazı vatandaşlar, artan maliyetlerin günlük yaşamı daha da zorlaştıracağından endişe duyduklarını belirtti.
01 May 2024 - 15:35- Gündem Güncelleme:
Ankara'da ekmeğe zam!
Ankara'da ekmeğe 2 TL zam geldi. 1 Mayıs sabah saatlerinde marketlere ekmek almaya giden vatandaşlar ekmeğin zamlanmış haliyle karşılaştılar.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.