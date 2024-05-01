Otomobili bebek arabasına çarptı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tütünçiftlik sahili mevkinde meydana geldi. Ömer Ç.’nin kullandığı 41 KT 156 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki S.K.’ye ait 41 AFR 759 plakalı otomobile, daha sonra ise babası O.K.’nin gezmeye çıkardığı 2 yaşındaki erkek bebek K.K.'nin içinde bulunduğu bebek arabasına çarptı. Otomobilin çarpmasının ardından devrilen arabadaki bebek ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından alarak Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ömer Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.