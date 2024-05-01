Sobadan sızan gazdan zehirlendi

Çatmakaya Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Baş'ın (65) yaylada bulunan evinde sobadan sızan gazdan zehirlendiğini fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Baş'ı, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.