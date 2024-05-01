Sobadan sızan gazdan zehirlendi

Çatmakaya Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Baş'ın (65) yaylada bulunan evinde sobadan sızan gazdan zehirlendiğini fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Baş'ı, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
# Seydişehir, Soba, Zehirlenme, Sağlık
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.