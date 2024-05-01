- Yaşam

Market'te yılan

Artvin'de marketin önünde bulunan su paletlerinin altındaki engerek cinsi yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.

Market'te yılan mask
Market'te yılan
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Yusufeli ilçesi merkezi Kaçkar Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bulunan su paletlerinin altındaki yılanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki engerek cinsi yılanı, yarım saatlik çalışma sonucu yakaladı. Yılanın yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Ekipler, yılanı, yerleşim yerlerinin dışına, ormana götürüp doğaya bıraktı.

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01 May 2024 - 14:17 DHA Artvin- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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