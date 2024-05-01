Market'te yılan

Yusufeli ilçesi merkezi Kaçkar Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bulunan su paletlerinin altındaki yılanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki engerek cinsi yılanı, yarım saatlik çalışma sonucu yakaladı. Yılanın yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Ekipler, yılanı, yerleşim yerlerinin dışına, ormana götürüp doğaya bıraktı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.