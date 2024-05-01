Rıdvan Dilmen'e forma

Başkan Menaf Kıyanç, yönetimden Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, Barış Yayman, Müslüm Kıyanç ve Adem Korkmaz, Muğla'ya gelen Muğlaspor ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen'i ziyaret ederek adının yazılı olduğu 48 numaralı formayı hediye etti. Memleketi Aydın Nazilli'de futbola başlayan Rıdvan Dilmen, 1979-1980 sezonunda Muğlaspor'da forma giyerek şampiyonluk yaşamıştı. Dilmen, Boluspor ve Sarıyer kariyerinin ardından Fenerbahçe'de efsane olmuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.