Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan günü Milas’a şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, ilçe girişinde şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 2 kilo 50 gram skunk ve 202 gram kokain ele geçirildi. Ekipler, Faruk Adnan Ö.(49), Abdülkadir B. (38), Yılmaz Y. (57), Kabıra R. (56) ve Mehmet G.’yi (39) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.