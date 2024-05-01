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Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 2 kilo skunk ve 202 gram kokain ele geçirildi.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi mask
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan günü Milas’a şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, ilçe girişinde şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 2 kilo 50 gram skunk ve 202 gram kokain ele geçirildi. Ekipler, Faruk Adnan Ö.(49), Abdülkadir B. (38), Yılmaz Y. (57), Kabıra R. (56) ve Mehmet G.’yi (39) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı.

# Uyuşturucu

01 May 2024 - 13:53 DHA Muğla- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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