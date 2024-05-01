Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin yanı sıra tarım, inşaat, enerji, su yönetimi, ulaştırma, bankacılık-finans gibi alanlarda karşılıklı yatırımlarımızı değerlendirdik. Özbekistan’la kazan-kazan prensibine dayanan ve dengeli bir şekilde süren ikili ticaretimiz, 2023 yılı sonu itibarıyla 3,1 milyar doları aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize yakın zamanda ulaşacağımıza inancımız tamdır. Ata yurdumuz Özbekistan’ın, Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki rolünü çok önemsiyoruz. Ayrıca sürdürülen reformlarla beraber Özbekistan’ın önemli bir dönüşüm yaşadığını memnuniyetle gözlemliyor, ülkelerimiz arasındaki köklü ve derin bağlara dayanan iş birliğinin bizlere daha da güç vereceğine inanıyoruz. Sayın Kuçkarov ve heyetine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak sürmesini diliyorum” dedi.
- Siyaset
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan’da gitti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan’da Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov başkent Taşkent’te bir araya geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.