Otomobil park halindeki tankere çarptı

Kaza, dün öğleden sonra Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 17 AAF 855 plakalı otomobil, park halindeki 06 EBH 945 plakalı tankere çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.