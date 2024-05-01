Gençlerbirliği Spor Kulübü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerbirliği’miz kökleriyle buluşuyor!

Gençlerbirliği’mizin fahri başkanlarından Vehbi Koç’un akrabaları, kulübümüze üye oldu.

Gençlerbirliği’mizden ahde vefa örneği. Kırmızı-karalarımız, kulübümüzün bugünlere kadar gelmesinde önemli bir yere sahip olan fahri başkanımız Vehbi Koç’u unutmadı. Gençlerbirliği’miz, Koç ailesinden 10 kişiyi, Ankara Konağı’nda bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Gençlerbirliği’mize üye olarak kaydetti.

OSMAN SUNGUR, “KOÇ AİLESİNİN YERİ GENÇLERBİRLİKLİLER İÇİN HER ZAMAN AYRIDIR.”

Gençlerbirliği’nin yeniden kökleriyle buluşmasından mutluluk duyduğunu belirten Başkanımız Osman Sungur, “Vehbi Bey, Gençlerbirliği için büyük bir değerdir. Kulübümüzün en zor zamanlarında maddi-manevi desteklerini esirgememiş ve Gençlerbirliği’nin bu günlere gelmesini sağlamıştır. Bu nedenle Koç ailesinin yeri Gençlerbirlikliler için her zaman ayrıdır. Hepiniz evinize hoş geldiniz! Üyelikleriniz hayırlı olsun!” şeklinde konuştu.

METİN ÖZASLAN, “GENÇLERBİRLİĞİ, ANKARALI AİLELERİN GEÇMİŞTE ÜYESİ VE TARAFTARI OLDUĞU BİR TAKIM.”

Gençlerbirliği’nin, Ankara’nın bağrından çıkan ve 101 yılı geride bırakmış köklü bir takım olduğuna vurgu yapan Başkan Vekilimiz Metin Özaslan, “Gençlerbirliği, Ankaralı ailelerin geçmişte üyesi ve taraftarı olduğu bir takım. Bu ailelerden birisi de Koç ailesidir. Dolayısıyla Gençlerbirliği’nin köklerinden gelen bir isim. Koç ailesinden Ankara’da yaşayan akrabaları, kulübümüze üye olmak istediler, bizler de onları kırmadık. Bugün yaptığımız bu üyelikler, bizler için büyük önem arz ediyor. Sembolik olarak 10 üye yaptık ama bunun devamı gelecektir” ifadesinde bulundu.

Üyelik formunun doldurulmasının ardından Başkanımız Osman Sungur, Koç ailesi fertlerine forma ve Gençlerbirliği tarihinin anlatıldığı Tanıl Bora’nın ‘Ankara Rüzgârı’ adlı kitabı takdim etti.

Diğer yandan Ankara Kulübü Başkanı aynı zamanda Başkan Vekilimiz Metin Özaslan, içinde Gençlerbirliği’nin haberlerinin de yer aldığı 1970’li yılların unutulmaz spor dergilerinden “Hayat Spor”un kaplattırılmış halini, Başkanımız Osman Sungur’a hediye etti."