Etimesgut Belediyesi'nden duyuru

Ankara için Meteoroloji uyarı yapıldı. Bunun üzerine Etimesgut Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Etimesgutlular, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı, 20 personelden oluşan 5 ayrı ekibimiz ve iş makinalarımızla 24 saat sahadayız. Acil müdahale birimlerimizi 0312 244 10 00 numaralı telefondan 24 saat arayabilirsiniz." denildi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.