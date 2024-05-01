Etimesgut Belediyesi'nden duyuru

Ankara için Meteoroloji uyarı yapıldı. Bunun üzerine Etimesgut Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Etimesgutlular, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı, 20 personelden oluşan 5 ayrı ekibimiz ve iş makinalarımızla 24 saat sahadayız. Acil müdahale birimlerimizi 0312 244 10 00 numaralı telefondan 24 saat arayabilirsiniz." denildi