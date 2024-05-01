Yavaş'tan 1 Mayıs mesajı!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak; "Emekleri ve alın terleri ile ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." dedi