Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."