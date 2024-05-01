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"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" sebebiyle mesaj yayımlandı.

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum" mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı   1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında şu ifadelere yer  verdi:

"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

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01 May 2024 - 12:41 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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