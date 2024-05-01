Kaçak balık avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı

İlçeye bağlı Karacaşar Mahallesi mevkisinde rutin devriye görevini yerine getiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılırmak'ta yasa dışı balık avlayan A.D. (56) ve T.D'yi (59) suçüstü yakaladı.

Şüphelilere ait bot, pompa, 2 kürek, yaklaşık 400 metre uzunluğunda ağ ve avlanmış 200 sazana el konuldu. Malzemeler ile balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.