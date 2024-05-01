- Asayiş

Kaçak balık avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak balık avlayan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kaçak balık avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı mask

İlçeye bağlı Karacaşar Mahallesi mevkisinde rutin devriye görevini yerine getiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılırmak'ta yasa dışı balık avlayan A.D. (56) ve T.D'yi (59) suçüstü yakaladı.

Şüphelilere ait bot, pompa, 2 kürek, yaklaşık 400 metre uzunluğunda ağ ve avlanmış 200 sazana el konuldu. Malzemeler ile balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

# kaçak balık avı, Nevşehir, suçüstü, ile, edildi

01 May 2024 - 12:40 AA Nevşehir- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL