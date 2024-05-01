- Gündem

İşçilerin içinde bulunduğu araç alev aldı

Aksaray’da asansör tamirine giden işçilerin bulunduğu hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İşçilerin içinde bulunduğu araç alev aldı
Video için play'e tıklayın

 Yara almadan kurtulan sürücü Ali Fuat Karakoç, ''Aksaray’dan Eskil’e asansör tamirine gidiyorduk. Aracın motor kısmından duman yükselmeye başladı. Ne olduğuna bakmak için kaputu açtığımızda yanmaya başladığını gördük. Hemen uzaklaştık.''dedi.

Aksaray'dan Eskil'e asansör tamirine gidin işçilerin bulduğu Ali Furat Karakaç (28) yönetimindeki 68 AEH 432 plakalı hafif ticari araç, saat 09.40 sıralarında Aratol Mahallesi'nde kavşakta motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Karakoç da aracı emniyet şeridine park edip, kaputu açık bakmak isterken alevler yükseldi. Bunun üzerine Karakoç ve yanındaki mesai arkadaşları araçtan uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle söndürüldü. Ali Fuat Karakoç, ''Aksaray’dan Eskil’e asansör tamirine gidiyorduk. Aracın motor kısmından duman yükselmeye başladı. Ne olduğuna bakmak için kaputu açtığımızda yanmaya başladığını gördük. Hemen uzaklaştık. Haliyle bir şey yapamadık. Sonra bir abi geldi, o yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Sonra itfaiye ekipleri geldi.''diye konuştu.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

# için, bir, Polis, edildi, itfaiye, geldi

01 May 2024 - 12:24 DHA Aksaray- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL