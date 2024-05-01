İşçilerin içinde bulunduğu araç alev aldı

Yara almadan kurtulan sürücü Ali Fuat Karakoç, ''Aksaray’dan Eskil’e asansör tamirine gidiyorduk. Aracın motor kısmından duman yükselmeye başladı. Ne olduğuna bakmak için kaputu açtığımızda yanmaya başladığını gördük. Hemen uzaklaştık.''dedi.

Aksaray'dan Eskil'e asansör tamirine gidin işçilerin bulduğu Ali Furat Karakaç (28) yönetimindeki 68 AEH 432 plakalı hafif ticari araç, saat 09.40 sıralarında Aratol Mahallesi'nde kavşakta motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Karakoç da aracı emniyet şeridine park edip, kaputu açık bakmak isterken alevler yükseldi. Bunun üzerine Karakoç ve yanındaki mesai arkadaşları araçtan uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle söndürüldü. Ali Fuat Karakoç, ''Aksaray’dan Eskil’e asansör tamirine gidiyorduk. Aracın motor kısmından duman yükselmeye başladı. Ne olduğuna bakmak için kaputu açtığımızda yanmaya başladığını gördük. Hemen uzaklaştık. Haliyle bir şey yapamadık. Sonra bir abi geldi, o yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Sonra itfaiye ekipleri geldi.''diye konuştu.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA