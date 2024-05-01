Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sendikalarla beraber saat 10.00'da Saraçhane'ye geldi. Özgür Özel'in ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beraberindeki sendikalarla birlikte Saraçhane'den polisin kapattığı Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümesi bekleniyordu ancak yaklaşık bir saat boyunca Saraçhane'de bulunan Özel, alandan ayrıldı. Yürüyüş öncesinde Saraçhane'de açıklama yapan Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmeleri hatırlattı ve Taksim'e izin verilmediğini belirtti.

Özel, "AYM kararına rağmen kanunsuz emir verenleri suç işlememeye davet ediyoruz. Sendikalar ne söylüyorsa ne yapıyorlarsa ona göre davranılacak. Ama Saraçhane'de bu toplanma ve bu iradenin kendisi de çok önemli bir kazanım. Taksim özgürleşene dek bu mücadele sürecek. Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Şimdi çağrıcı örgütler çağrıda bulundular. Biz de örgütümüzü Saraçhane'ye çağırdık. Hedef Taksim Meydanı'dır. 2012'de 2013'te Taksim'i açıp bunu övünç vesilesi yapanlar Türkiye'ye utanç yaşatıyorlar. Mahkeme kararı 2023'ün aralık ayına ait AYM kararıdır. Demokrasilerde burada tartışma biter. Meydan emekçilerindir. Taksim bugün özgürleşmezse yarın gerçekleşir. " dedi.

Ekrem İmamoğlu ise, "Son beş yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Saraçhane'deki hak arama mücadeleleri başarıyla sonuçlandı, halkın istediği oldu. Eninde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün, ama seneye" ifadelerini kullandı.