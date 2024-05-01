Medeniyetler Buluşması gerçekleştirildi

3 farklı ülkeden Silivri'de bir araya gelen Mektebim Koleji öğrencileri ilk olarak kortej oluşturdu. Ardından 400 kişiden oluşan dans ekibi Silivri Kent Meydanı’nda halk oyunları performansı sergiledi. Farklı ülkelerdeki medeniyetleri bir araya getiren proje, öğrencilere kültür ve sanat alanında donanım kazandırmayı hedefliyor.

Mektebim Koleji’nin geçen yılki, Kahraman Mektepliler Projesi bu yıl, Forte Kültür Sanat Akademi ve Silivri Belediyesi ortaklığıyla ikinci kez ‘Medeniyetler Buluşması’ adıyla gerçekleşti. Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye’den katılan Mektebim Koleji’nin öğrencilerinden olan 400 dansçı, halk oyunları performanslarını sergiledi. 400 dansçı Silivri Kale Park’ta önce kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün önünde yer alan bando takımına 400 dansçı, öğretmenler ve polisler de eşlik etti. Arından dansçılar Silivri Kent Meydanı’nda halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Türkiye genelindeki Mektebim Koleji öğrencileri ile hayata geçen proje, öğrencilere kültür ve sanat alanında donanım kazandırmayı hedefliyor. Dans ekibi, aynı zamanda 2 Mayıs’ta Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan galada dans performansı sergileyecek.

‘2 MAYIS’TA TÜM HALKIMIZI GÖSTERİMİZE DAVET EDİYORUZ’

Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, “Bugün 3 ülkeden 400 dansçımız ile birlikte Silivri’deyiz. Çok güzel bir kortej yürüyüşü ile başladık. 400 öğrencimiz ile bir ‘Medeniyetler Buluşması’ gerçekleştiriyoruz. 3 ülkenin halk oyunları ekibi ve kendi yöresel oyunları ile aslında aynı dünyada farklı ülkelerden farklı hayatları sunmaya başladılar. Biz çocuklarımızın birbirleriyle, sağlıklı bir etkileşim kuracakları birçok ortamı bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Önceliğimiz öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ama bir taraftan da dünya vatandaşlığı kavramından uzak kalmamalarını istiyoruz. Bugün Silivri’de yaptığımız kortej ile 2 Mayıs’ta da Bakırköy’de Cem Karaca Kültür Merkezi’nde de büyük bir gala gösterimiz olacak. Tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

ARGIN: AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN DÜNYA VATANDAŞI OLARAK GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK

Öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra, kültür, sanat ve spor alanında da yaptıkları çalışmaları çok önemsediklerini belirten Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Ferhat Argın, “Bu anlamda da çeşitli projeler geliştiriyoruz. Amacımız hem öğrencilerimizin dünya vatandaşı olarak gelişmesini sağlamak ve milli, manevi ve kültürel değerlerimizi de öğrenmelerini, bunları sahiplenmelerini sağlayabilmek. Geçtiğimiz yıl ‘Kahraman Mekteplerliler’ temasıyla işlediğimiz projemizi, bu yılda ‘Medeniyetler Buluşması’ adı altında gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında farklı ülkeden, 400 öğrencinin ve dansçının İstanbul’a gelmesini sağladık. Onlarla 3 gün boyunca çeşitli çalışmalar yapacağız. Bunlar içinde atölye çalışmamız, gala gecemiz olacak. Bu ekibin tamamı sahneye çıkıp, performanslarını sergileyecekler. Herkes davetlidir. Bu nedenle çocuklarımızın uluslararası bir projede yer alarak, farklı deneyimler elde etmesini sağlayacağız” diye konuştu.

GÜRBÜZ: 3 ÜLKEDEN 400 DANSÇI İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİ

Mektebim Koleji ‘Medeniyetler Buluşması’ Genel Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz, “Mektebim Koleji, Forte Kültür Sanat Akademi ve Silivri Belediyesi’nin ortak bir projesi. Bu sene kültürlerin buluşması dedik, ‘Medeniyetler Projesi’ ile 3 ülkeden 400 dansçı İstanbul’da bir araya geldi. Festivalimize bugün başladık, birazdan kortej yürüyüşümüz başlayacak. 2 Mayıs’ta da inşallah Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gala gecemizi yapacağız” ifadelerini kullandı.

KARADEMİR: ÇOK DUYGULANDIM

Dansın insanın kendini ifade etme biçimi olduğunu vurgulayan Mektebim Koleji Halk Oyunları Öğretim Görevlisi ve Akademik Danışmanı Abdurrahim Karademir, “Geleneksel danslar ise her toplumun ürettiği ve kendini ifade ettiği danslar. Bunlar toplanıp, süzgeçten geçirilerek halk dansı repertuvarı olarak gelişiyor. Ülkelerde ve yerel bölgelerde halk dansları grupları oluşuyor. Bu toplulukların bir araya gelmesi demek, insanların birbirlerini tanıması kardeşlik duygularını beslemesi, sevgi, saygı ve hoşgörüyü yaşamaları demektir. Aynı zamanda kendilerine ait olan kültürel kimliği karşı tarafa iletmesi demektir. Bu bakımdan çok ‘Medeniyetler Buluşması’nı çok önemsiyorum. Mektebim Koleji de bu çalışmayı başarı ile gerçekleştirdi. Çok duygulandım ve çok da mutluyum” dedi.

Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçı da “Bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun sosyal ve kültürel etkinliklere vermiş olduğu değeri kat ve kat üzerine koyarak, bu dönem etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecek. Tüm İstanbullulara duyurmaktan onur duyarız” diye konuştu.