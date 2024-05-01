Erdal Beşikçioğlu'ndan mesaj var

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "İşçinin, emekçinin, mücadelenin ve alın terinin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı