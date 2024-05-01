Rusya, Harkiv’i vurdu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Harkiv kentine düzenlenen Rus saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sivil bölgeye düzenlenen saldırıda 40 küçük garajın ve otomobillerin de hasar aldığı, 2 evin yıkıldığı aktarıldı. Acil servis ekipleri, saldırı sonrası çıkan yangınlara müdahale etti.