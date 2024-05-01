- Dünya

Rusya, Harkiv’i vurdu

Rusya, Ukrayna’nın kuzeyindeki Harkiv kentine saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya, Harkiv’i vurdu
Rusya, Harkiv’i vurdu
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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Harkiv kentine düzenlenen Rus saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sivil bölgeye düzenlenen saldırıda 40 küçük garajın ve otomobillerin de hasar aldığı, 2 evin yıkıldığı aktarıldı. Acil servis ekipleri, saldırı sonrası çıkan yangınlara müdahale etti.

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01 May 2024 - 11:16 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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