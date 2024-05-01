Başkent'te, 1 Mayıs dolayısıyla çift aşamalı güvenlik önlemi

Uğurcan BAYRAKDAR/ ANKARA

'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren başlayan etkinlikler, Ankara'da da sürüyor. Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) önünde bir araya gelen sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Tandoğan Meydanı'na kadar sürecek olan yürüyüş ve etkinlikler için hazırlıklara devam ediyor.

Güvenlik önlemleri iki aşamalı gerçekleşiyor

Filistin ve İsrail bayraklarını alana almadıklarını belirten polis memurları, güvenlik önlemlerini çift aşamalı gerçekleştiriyor. Başkent'te etkisini gösteren sağanak yağış devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) otobüsü de AKM önünde yerini aldı.