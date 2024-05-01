01 May 2024 - 10:59- Gündem G:

Başkent'te, 1 Mayıs dolayısıyla çift aşamalı güvenlik önlemi

Vatandaşlar, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla Başkent'te Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde bir araya geldi.

Başkent'te, 1 Mayıs dolayısıyla çift aşamalı güvenlik önlemi mask
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Uğurcan BAYRAKDAR/ ANKARA

'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren başlayan etkinlikler, Ankara'da da sürüyor. Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) önünde bir araya gelen sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Tandoğan Meydanı'na kadar sürecek olan yürüyüş ve etkinlikler  için hazırlıklara devam ediyor.

Güvenlik önlemleri iki aşamalı gerçekleşiyor

Filistin ve İsrail bayraklarını alana almadıklarını belirten polis memurları, güvenlik önlemlerini çift aşamalı gerçekleştiriyor. Başkent'te etkisini gösteren sağanak yağış devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) otobüsü de AKM önünde yerini aldı.

Başkent'te, 1 Mayıs dolayısıyla çift aşamalı güvenlik önlemi

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01 May 2024 - 10:59 Ankara- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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