Başkent'te, 1 Mayıs dolayısıyla çift aşamalı güvenlik önlemi

'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren başlayan etkinlikler, Ankara'da da sürüyor. Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) önünde bir araya gelen sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Tandoğan Meydanı'na kadar sürecek olan yürüyüş ve etkinlikler için hazırlıklara devam ediyor.
Güvenlik önlemleri iki aşamalı gerçekleşiyor
Filistin ve İsrail bayraklarını alana almadıklarını belirten polis memurları, güvenlik önlemlerini çift aşamalı gerçekleştiriyor. Başkent'te etkisini gösteren sağanak yağış devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) otobüsü de AKM önünde yerini aldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.