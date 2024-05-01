Gazze’ye havadan yardım yaptılar

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, Gazze'de devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 30 Nisan 2024 tarihinde saat 13:40'ta kuzey Gazze'ye birleşik bir insani yardım hava operasyonu gerçekleştirdi. Birleşik ortak operasyon, ABD ve Ürdün tarafından sağlanan gıda ve üç adet C-130 ABD Hava Kuvvetleri uçağını içeriyordu. ABD C-130'ları 25 binden öğün gıda paketi atarak Gazze'de hayat kurtarıcı insani yardım sağladı. Ayrıca 13 bin öğün eşdeğeri Ürdün gıda malzemesi de teslim edildi. ABD bugüne kadar yaklaşık 1140 ton insani yardım malzemesi bırakmıştır” denildi.