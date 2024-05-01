Yağmurlu 1 Mayıs!

Sabah saatlerinden itibaren AKM önünde toplanmaya başlayan vatandaşlar, 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlama arzusunda olmalarına rağmen, Ankara'da etkili olan yağış etkinlikleri olumsuz etkiliyor. Katılımcılar, yağmur altında Tandoğan Meydanı'na kadar sürecek olan yürüyüş ve etkinlikler için hazırlıklarını sürdürüyor.

1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen etkinliklerin AKM önünde başlaması planlanıyor.

Vatandaşlar, Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek emek ve dayanışma mesajlarını daha geniş kitlelere iletme amacı güdüyor.