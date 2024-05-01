Yağmurlu 1 Mayıs!

Sabah saatlerinden itibaren AKM önünde toplanmaya başlayan vatandaşlar, 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlama arzusunda olmalarına rağmen, Ankara'da etkili olan yağış etkinlikleri olumsuz etkiliyor. Katılımcılar, yağmur altında Tandoğan Meydanı'na kadar sürecek olan yürüyüş ve etkinlikler için hazırlıklarını sürdürüyor.
1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen etkinliklerin AKM önünde başlaması planlanıyor.
Vatandaşlar, Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek emek ve dayanışma mesajlarını daha geniş kitlelere iletme amacı güdüyor.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Sonsoz.Gazetesi (@sonsoz.gazetesi)'in paylaştığı bir gönderi
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.