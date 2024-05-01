"Anlaşma olsa da olmasa da Refah’a gireceğiz"

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamada, “Tüm hedeflere ulaşmadan savaşı durduracağımız düşüncesi söz konusu bile olamaz. Refah'a gireceğiz ve orada Hamas taburlarını ortadan kaldıracağız, anlaşma olsun ya da olmasın, tam zafere ulaşmak için” dedi.
ULUSLARARASI KAMUOYU ‘REFAH’A GİRMEYİN’ DEMİŞTİ
Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası yardım kuruluşları, Avrupa Birliği (AB) ve ABD başta olmak üzere birçok ülke ve kuruluş, İsrail’in ‘Refah planına’ tepki göstermiş, Refah’a düzenlenecek herhangi bir askeri operasyonun sivil halkın yaşadığı acıların katlanarak artmasına neden olacağını açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Refah’ta sivillerin güvenliğini garanti edecek bir plan sunmadığı sürece bahsi geçen operasyonu desteklemeyeceklerini söylemişti.
BM ve AB yetkilileri ise kuzeydeki çatışmalardan kaçan sivillerin güneye, Refah bölgesine sığındıklarını vurgulamış ve buraya yapılacak bir operasyonun ‘katliama’ dönüşeceğinin altını çizmişti.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.