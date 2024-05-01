Akçakoca’da otelde yangın çıktı

Yangın, saat 07.00 sıralarında Akçakoca ilçesinde Çuhallı Çarşısı mevkinde bulunan Turkuaz Otel’de çıktı. Otelin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumanlar binanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yarım saatte söndürdü. Oteli saran duman tahliye edildi. Mutfak kısmında çalışanlar ve otelde konaklayanların da aralarında bulunduğu 10 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından Düzce, Akçakoca ve Ereğli’deki hastanelerde tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otelde konaklayanların tamamı tedbir amaçlı otelden çıkarıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.