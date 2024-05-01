"Bu meydanın normalleşmesini istiyoruz"

Meydanda basın açıklaması yapan Arslan, “ İstanbul'un normalleşmesini bu meydanın da normalleşmesini istiyoruz. Bütün emek hareketinin temsilcilerine, birleşenlerine buradan çağrı yapıyoruz. Emek hareketinin, emekçilerin bunca sorunları var. Bu sorunların çözümü için meydanlarda hiç değilse 1 Mayıs'ta birlik mücadele ve dayanışmayı gerçekleştirelim" diye konuştu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'nda gerçekleştirilen anma programının ardından Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

“TOMA’LARIN, BİBER GAZLARININ, BARİKATLARININ OLMADIĞI 1 MAYISLARI ÖZLEDİK”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Bugün bütün meydanları Taksim Meydanı, bütün alanları 1 Mayıs alanı olarak gördüğümüz için uzun zamandır Türkiye’nin her bölgesinde birlik, mücadele ve dayanışma gününü şölen havasında gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl da işçi hareketinin, sendikal hareketin merkezi olan Kocaeli'de HAK-İŞ mensuplarıyla bir araya geleceğiz. Aynı zamanda 81 ilde HAK-İŞ il başkanlıkları 1 Mayıs bildirimizi meydanlarda okuyup kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade edeceğiz.

1 Mayıs birlik mücadele dayanışma gününü meydan tartışmalarına polislerin, TOMA’ların, biber gazlarının, barikatlarının olmadığı 1 Mayısları özledik, hep hayal ettik. Bunu gerçekleştirmek için büyük bir mücadele gerçekleştirdik. Bugün de bu meydanda bize izin verilmiş olsaydı burada mitingimizi yapabilirdik. Ama izin verilmemişse izin verilen meydanlarda hakkımızı ve taleplerimizi yüksek sesle konuşmak ve bütün dünyaya buradan birlik mesajı vermek bizim sorumluluğumuzdadır. Onun için HAK-İŞ olarak bugün Türkiye'nin bütün meydanlarında, dünyanın bütün meydanlarında özgürlük, adalet, barış isteyen emek hareketinin sorunlarını bir bir ortaya koyup çözümler talep eden bütün emekçilerle dayanışmamızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

“KAOS VE GERİLİM OLUŞTURMAK, EMEK HAREKETİNE BÜYÜK HAKSIZLIK”

Arslan açıklamasına şöyle devam etti:

“1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nü eğer imkan varsa bu meydan dahil Türkiye'nin bütün meydanlarında kutlanmasını destekliyoruz. 2009 yılında HAK İŞ olarak bu meydanda 1 Mayıs etkinliklerini gerçekleştirdik. 2010-2011 yılında bütün emek örgütleriyle bu meydanda 1 Mayıs etkinliklerini gerçekleştirdik. Bu meydanla ilgili tartışmaları biz o tarihte sona erdirdik. Bundan sonra Taksim'de verilecek izinle burada 1 Mayıs’ı gerçekleştirebiliriz. Eğer burada izin yoksa Türkiye'nin bütün meydanları bizim meydanlarımızdır. Bütün alanlar bizim alanlarımızdır. Meydan tartışmalarıyla bir kısım güvenlik gerekçeleriyle kaos ve gerilim oluşturmak, emek hareketine büyük haksızlıktır. Kocaeli'de 100 binlerin, Bursa'da, İzmir'de, Samsun'da değişik illerde 100 binlerin meydanlarda haklarını talep ettiği bir günde meydan tartışmalarının, polisin, copların, TOMA’ların, barikatların olduğu bir günü asla istemiyoruz. İstanbul'un normalleşmesini bu meydanın da normalleşmesini istiyoruz. Bütün emek hareketinin temsilcilerine, birleşenlerine buradan çağrı yapıyoruz. Emek hareketinin, emekçilerin bunca sorunları var. Bu sorunların çözümü için meydanlarda hiç değilse 1 Mayıs'ta birlik mücadele ve dayanışmayı gerçekleştirelim. Taleplerimizi yüksek sesle ifade edelim. Eleştirilerimizi yüksek sesle yapalım. Ama bunu bir şölen havasında yapalım. 1 Mayıs'ın üzerine bu tür gölgelerin düşmesini istemiyoruz. Onun için biz HAK-İŞ olarak birlik, mücadele ve dayanışma gününün ruhuna uygun şekilde, insanca yaşamı, insanca çalışmak insan onuruna uygun iş talep etmek için Kocaeli meydanlarında olacağız ve bütün taleplerimizi oradan ifade edeceğiz. Bugün burada 1 Mayıs’ta kaybettiklerimizi tekrar rahmetle anarken 1977’nin hesabının soruluncaya kadar arkasında takipçisi olacağız. Bizimle burada bulunan HAK İŞ’li kardeşlerimize, değerli basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."