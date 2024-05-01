Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri mi yayınlandı?

3 Mart 2009'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine ulaşıldı. 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un vahşice öldürüldüğü bu olay, Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. Cem Garipoğlu'nun olaydan sonra kayıplara karışması ve yakalanması için yıllarca süren bir mücadele yürütülmüştü.

Münevver Karabulut'un ölümüyle ilgili olarak 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu'nun intihar ettiği iddiaları, yıllardır kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Karabulut ailesi, Cem Garipoğlu'nun öldüğüne dair şüphelerini dile getirerek mezarının açılmasını istiyor.

Silivri Cezaevi'nde tek kişilik odada 2014 yılında öldüğü iddia edilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi, uzun süredir devam eden bu tartışmanın sonlanması için önem arz ediyor. Ancak hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı bu talebi reddetmişti.

Son olarak Cem Garipoğlu'nun babası Hayyam Garipoğlu da savcılığa başvurarak mezarın açılmasını ve kamuoyunun bu konudaki şüphelerin son bulmasını talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise Adli Tıp Kurumu'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini incelemek için rapor istedi.

SABAH gazetesi, Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine ulaştı ve fotoğraf ve videolarda Garipoğlu'nun yüzü açık şekilde görüldüğü, sağ ve sol el parmaklarında morarmaların olduğu belirtildi. Bu görüntüler, cinayetin üzerindeki şüpheleri yeniden gündeme getirdi.

Karabulut ailesi ise avukatları aracılığıyla mezarın açılması talebini yineledi ve eğer mezarın içindeki bedenin Cem Garipoğlu'na ait olmadığı kanıtlanırsa, otopsi işlemlerini gerçekleştiren ve soruşturmada yer alan görevlilere karşı kamu davası açılması gerektiğini belirtti.

Soruşturmanın devamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mezarın açılması hakkında vereceği kararın beklenmesi gerekiyor. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de hâlâ gizemini koruyan ve adaletin sağlanması için çaba harcanan önemli bir olay olarak hatırlanıyor.

NOT; Fotoğraf Sabah Gazetesi'nden alınmıştır. Haber metni ise Sabah Gazetesi'nin yayımladığı bilgilere göre derlenmiştir.