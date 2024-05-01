01 May 2024 - 09:46 - Gündem

Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahalesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Taksim’e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu.