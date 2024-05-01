CHP'den 1 Mayıs mesajı!

Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlamalar gerçekleşirken, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Alın terinin karşılığı için, hak ve adalet için mücadele eden tüm emekçilerimizle biriz, yan yanayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadeleri kullandı