- Siyaset

CHP'den 1 Mayıs mesajı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı.

CHP'den 1 Mayıs mesajı! mask

Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlamalar gerçekleşirken, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Alın terinin karşılığı için, hak ve adalet için mücadele eden tüm emekçilerimizle biriz, yan yanayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadeleri kullandı

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01 May 2024 - 09:31 - Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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